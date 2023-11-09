Ученые ищут способ получать кислород из лунной пыли

Эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США начали поиск информации о способах извлечения кислорода из лунной пыли. За проект отвечает Управление космических технологий агентства (STMD), сообщили на официальном сайте NASA.

«Использование местных ресурсов имеет важное значение для обеспечения возможности устойчивого присутствия вдали от Земли. Точно так же, как нам нужны расходные материалы и инфраструктура для жизни и работы на нашей родной планете, нам понадобятся аналогичные системы поддержки на Луне для работы экипажа и роботов», — заявил исполняющий обязанности помощника администратора STMD NASA Прасун Десаи.

Специалисты рассчитывают повторить на Луне эксперимент MOXIE, который успешно осуществил марсоход Preservance на Марсе. Машина неоднократно преобразовывала углекислый газ из атмосферы соседней планеты в пригодный для дыхания кислород. Хотя Preservance за все время произвел лишь шесть граммов кислорода, испытания показали, что технология имеет потенциал.

Ранее микробиологи предложили добывать кислород на Марсе с помощью «живой» краски с бактериями.