Стало известно, когда запустят основную группировку спутников «Грифон»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что основную спутниковую группировку малых аппаратов «Грифон» запустят в 2025-м или 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в следующем году будут запущены четыре экспериментальных образца.

В начале октября Борисов заявил, что «Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон» из 136 наноспутников. В госкорпорации обратили внимание, что «Грифон» будет состоять из космических аппаратов на базе платформы формата кубсат.

27 июля «Роскосмос» предложил Африке совместно создавать систему мониторинга «Грифон». Отмечалось, что проект позволит африканскому региону заложить основу для последующей локализации необходимых технологий, развития новых компетенций и подготовить кадровый состав. В госкорпорации также рассказали, что в основе концепции инфосистемы лежит новое осмысление подхода к космическим системам, подразумевающее единое информационно-космическое пространство, состоящее из космической, наземной инфраструктур и мультиспутниковой информационной платформы.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.