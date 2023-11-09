Стало известно, как можно защитить детей от воспаления кишечника

Употребление ростков брокколи или других видов капусты в раннем возрасте может защищать от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), выяснили ученые из Университета штата Мэн (UMaine). Исследование опубликовано в журнале mSystems.

Биологи провели эксперимент на мышах с моделью болезни Крона — ВЗК человека. Они выяснили, что питание мышей кормом с добавлением ростков брокколи снижало риск воспаления кишечника.

Добавление ростков брокколи в рацион снизило риск тяжелого воспаления кишечника у всех мышей, но наиболее эффективно оно было в возрасте четырех-шести недель, то есть в детстве. У этой группы животных были самые легкие симптомы заболевания и самые богатые микробные сообщества в кишечнике.

В кишечнике подопытных мышей обнаружили более высокую концентрацию противовоспалительного вещества сульфорафана, которое защитило их от тяжелых симптомов заболевания: потери веса, крови в кале и диареи. Ученые считают, что ростки брокколи, которые легко вырастить самим, могут быть полезны и для людей с ВЗК.

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