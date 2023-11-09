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В России нашли решение проблемы заброшенных торфяников

Land: в БФУ им. Канта нашли решение проблемы заброшенных торфяников

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ГУ МЧС по Свердловской области

Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) предложили стратегию восстановления болотной экосистемы на месте заброшенных торфяных разработок. Результаты изысканий исследователей опубликовали в журнале Land.

По словам ученых, экологическое состояние покинутых торфяников в настоящее время слабо исследовано. Между тем такие зоны могут создавать реальную угрозу пожаров и многократного увеличения выбросов углекислого газа.

Эксперты БФУ изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского и сумели спрогнозировать, как будут развиваться его участки при внедрении технологии экологической реабилитации. Методика ученых совмещает анализ истории развития почв, оценку их текущего состояния и, собственно, прогноз будущего развития.

По мнению научного сотрудника НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И.Канта Максима Напреенко, реализовать выработанную стратегию можно и на других торфяниках. Коллега Напреенко Ольга Анциферова отметила, что подобные проекты уже проводились в ряде стран в последние 15-20 лет.

Летом 2023-го в Ленобласти запустили пилотный проект по обводнению осушенных торфяных болот. Предполагается, что это поможет защитить зоны от возникновения пожаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стабилизации ситуации с пожарами в регионе благодаря реализации программы обводнения торфяников в Подмосковье.

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