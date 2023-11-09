Стало известно, кому может быть полезно «доение» пуповины

Выдавливание крови из пуповины в брюшную полость младенцев может быть использовано для предотвращения анемии у недоношенных детей, родившихся на сроке после 28 недель. Исследование опубликовано в журнале Pediatrics.

«Доение» пуповины представляет собой осторожное сдавливание пуповины большим и указательным пальцами с целью проталкивания крови в брюшную полость новорожденного. Отсроченное пережатие пуповины также приводит к перемещению крови к младенцу, но в меньшем количестве, а также занимает больше времени. «Доение» показало эффективность в предотвращении анемии у недоношенных младенцев, но также была показана ее связь с повышенным риском внутримозгового кровотечения. В новом исследовании ученые доказали, что это осложнение характерно лишь для младенцев, родившихся ранее 28-й недели беременности.

Более 1000 младенцев были случайным образом распределены либо для «доения» пуповины, либо для ее отсроченного пережатия. Частота тяжелых внутримозговых кровоизлияний или выживаемости существенно не различалась между двумя группами. Это может означать, что «доение» пуповины не увеличивает риск осложнений у младенцев, родившихся после 28 недели и может быть эффективной альтернативой отсрочке пережатия плаценты. Ученые будут следить за всеми младенцами, участвовавшими в исследовании, в течение двух лет, чтобы выявить долгосрочные последствия.

Исследование было проведено в больнице для женщин и новорожденных Шарп Мэри Берч в Сан-Диего (США), а также в больницах Канады и Европы.

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