В России придумали новый вид лечения болезней роговицы глаза

Ученые из Новосибирска разрабатывают новую терапию заболеваний роговицы глаза, которые приводят к слепоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из исследователей группы.

Как рассказала офтальмолог Медицинского научного центра Новосибирского госуниверситета Кристина Краснер, заболевания роговицы глаза часто затрагивают молодых людей, при этом донорского материала для проведению трансплантации зачастую не хватает.

В связи с этим сотрудники филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) решили исследовать возможность разработки новой терапии.

Для этого ученые нарастили две популяции клеток, кератоцитов и фибробластов, которые выделили из части роговицы здорового глаза. На их основе были созданы клеточные суспензии, которые ввели в роговицу помутненного животного глаза. Оказалось, что после введения суспензии как фибробластов, так и кератоцитов начали быстрее восстанавливаться толщина и прозрачность роговицы.

По словам Краснер, эксперимент уже подходит к концу, исследователям осталось описать глубинные процессы, протекающие между клетками и межклеточным веществом. Ученые прогнозируют, что глаз человека также положительно отреагирует на введение суспензий.

До этого сообщалось о новой разработке университетского колледжа Лондона, где создали препарат, который эффективен при терапии микробного кератита — редкого инфекционного заболевания роговицы.

Ранее британские ученые нашли способ решить проблему нехватки донорских глаз.