Биологи выяснили, что дельфины кормят детенышей токсичным молоком

Американские биологи из Национального управления морских и атмосферных исследований (NOAA) США установили, что дельфины кормят своих детенышей молоком с высоким содержанием стойких органических загрязнителей (СОЗ). Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

Предыдущие изыскания показали, что токсичные СОЗ могут накапливаться в жире морских млекопитающих и вызывать у животных широкий спектр заболеваний, которые иногда заканчиваются летальным исходом.

Чтобы узнать больше о воздействии СОЗ, исследователи собирали образцы молока у шести дельфинов-матерей и образцы крови их потомства в течение 460 дней. Оба типа проб проверили на содержание загрязнителей.

Изучая полученные данные, научная группа обнаружила высокий уровень СОЗ в молоке матери и возрастающее количество СОЗ в крови их детенышей. Биологи выяснили, что к тому времени, когда юные дельфины были отняты от груди, у них оказался более высокий уровень СОЗ в жировой ткани, чем у их мам.

Ученые предполагают, что во многом причина высокого уровня СОЗ в молоке связана с тем, что матери продолжали охотиться и поедать добычу, в организме которой есть СОЗ, во время выкармливания детенышей.

В заключение исследователи предположили, что результаты указывают на то, что дельфины во многих морских регионах подвергаются риску проблем со здоровьем из-за проглатывания СОЗ.

Биологи отметили, что косатки тоже могут оказаться в аналогичном уязвимом положении, поскольку ведут себя подобно дельфинам во время выкармливания детенышей.

Ранее ученые предупредили, что половине косаток в мире грозит вымирание из-за токсичных химикатов.