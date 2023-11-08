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Астрономы выяснили, столкнется ли Солнечная система с блуждающей звездой

TAJ: Солнечной системе не грозит вторжение белого карлика через 29 тысяч лет

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Dr Mark Garlick//University of Warwick

Специалисты Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии уточнили прогноз, согласно которому через 29 тыс. лет в Солнечную систему мог прилететь блуждающий белый карлик WD0810–353. Астрономы пришли к выводу, что потухшая звезда пройдет мимо и не представит угрозы для Солнца и окружающих планет. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Информация об угрозе со стороны WD0810–353 для нашей системы были основаны на наблюдениях с помощью космического телескопа Gaia, выполненных в 2022 году. Тогда астрономы предположили, что вторжение звезды может потревожить облако Оорта — скопление комет и космического льда на краю Солнечной системы. Это, в свою очередь, могло бы привести к непредсказуемым последствиям.

«Мы обнаружили, что скорость сближения, измеренная проектом Gaia, неверна, и предсказанное близкое прохождение WD0810–353 рядом с Солнцем не произойдет. На самом деле, WD0810–353, возможно, вообще не движется к Солнцу. Это одной космической опасностью меньше, о которой нам нужно беспокоиться!» — заявил автор исследования, астроном Стефано Багнуло.

В ESO добавили, что их коллег, вероятно, сбило с толку сильное магнитное поле белого карлика. Используя поляризованный свет этого WD0810–353, команда смоделировала магнитное поле потухшей звезды и обнаружила, что ее наблюдаемая траектория и скорость на самом деле могут быть результатом необычайно мощного магнетизма небесного тела. Это означает, что Солнечная система, вероятно, останется в безопасности.

Ранее астрофизики обнаружили новую космическую угрозу для жизни на Земле.

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