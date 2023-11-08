Российские ученые нашли способ использовать второй раз неперерабатываемую упаковочную пленку

Специалисты Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) предложили пропускать через «мясорубку» многослойную упаковочную пленку для ее переработки. В результате такого измельчения ученые получили гранулы, которые можно использовать для производства новой пищевой упаковки. Ранее считалось, что использовать второй раз многослойную пленку невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РОСБИОТЕХе.

Многослойная пленка — крайне востребованный полимерный упаковочный материал на рынке, его применяют в том числе в пищевой отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике. Она используется, например, для упаковки мяса и полуфабрикатов. Специалисты РОСБИОТЕХа провели испытания, которые доказали, что такую пленку можно использовать второй раз.

«Полученные образцы пленочных материалов и исходные многослойные материалы подвергались загрязнению мясными продуктами с последующей мойкой, сушкой, измельчением, грануляцией, плоскощелевой экструзии. Это позволило смоделировать процессы, которые проходит упаковка от производства до использования и переработки», — рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» РОСБИОТЕХа Ирина Кирш.

В лаборатории биотехнологического университета многократно переработали образцы пленки с использованием экструзии — процесса, похожего на выдавливание через мясорубку. В результате получили вторичное сырье в виде гранул и пленок толщиной 0,08 мм. Они имеют высокую прочность и стойкость к деформации. Это означает, что из них можно заново производить полимерные изделия технического назначения, в том числе пищевую упаковку, заверила Кирш

По ее словам, особую прочность изделиям из вторичного сырья придает наличие сополимера этилена с виниловым спиртом, входящего в состав многослойных упаковок. Это тончайшая пленка, которая защищает продукты от влияния кислорода.

Специалисты надеются, что разработка будет востребована российской промышленностью.

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