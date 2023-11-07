Врачи рассказали, как замедлить биологическое старение

Соблюдение здорового образа жизни и контроль уровней холестерина и сахара в крови способствуют замедлению биологического старения. Об этом сообщает Daily Mail.

Биологический возраст человека — это временная характеристика, которая отражает темпы индивидуального роста, развития, созревания и старения организма. Применение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что хронологический возраст не является достаточным критерием оценки состояния здоровья и трудоспособности стареющего человека. Вследствие неправильного образа жизни или различных заболеваний органы и системы человека могут преждевременно изнашиваться, несмотря на молодой возраст.

Степень изношенности организма измеряют на основе различных биомаркеров — показателей крови, скорости обмена веществ, когнитивных состояний у каждого конкретного человека.

Врачи из Американской кардиологической ассоциации утверждают, что отказ от вредных привычек, правильное питание, регулярные физические упражнения и здоровый сон замедляют биологическое старение. Другими важными пунктами являются контроль массы тела, уровней сахара и инсулина в крови, а также поддержание кровяного давления в норме. Такой список из восьми пунктов получил название Life Essential 8.

Ученые из колумбийского университета в Нью-Йорке провели исследование, в котором приняли участие больше 6500 человек. Они собрали информацию о состоянии здоровья участников, а также попросили их назвать свой хронологический (календарный) возраст. Затем исследователи выяснили, придерживаются ли участники рекомендаций, которые предполагает Life Essential 8.

Оказалось, что у людей, которые не заботились о здоровье сердечно-сосудистой системы, биологический возраст на пять лет превышал календарный. Одновременно с этим, испытуемые, которые соблюдали все рекомендации, биологически были на шесть лет моложе, чем по паспорту.

Ранее биологи обнаружили новые маркеры старения.