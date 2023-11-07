Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России разработали сверхточную сварку стекла с металлом

В РХТУ изобрели сверхточную сварку стекла с металлом для технологичных устройств

close
100%
Thomas Eugster/Nord Stream 2

Ученые Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева разработали способ лазерной сварки разнородных материалов, например, стекла с металлами, для применения в высокотехнологичных отраслях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с устойчивой тенденцией к миниатюризации оптических, аналитических и электронно-цифровых устройств одним из важных и перспективных направлений является применение фемтосекундных лазеров для соединения разнородных по свойствам деталей при производстве подобных устройств. Такой инновационный метод сварки был разработан на кафедре стекла и ситаллов РХТУ им. Менделеева», — сказано в сообщении.

Как указали в пресс-службе, суть процесса заключается в фокусировке лазерного излучения в область микронного размера на границе двух соединяемых элементов, что приводит к локальному разогреву материалов и их взаимной диффузии. Отмечается, что это позволяет прочно соединять даже детали самых малых размеров из разных материалов.

До этого журнал EurekAlert писал, что ученые из клинического центра Шампалимо в Португалии создали назальный спрей, который оказался эффективен в борьбе с депрессией. Кроме того, препарат продемонстрировал высокую безопасность — отмечались очень низкие показатели побочных эффектов.

В сентябре Scientific Reports писал, что ученые из университета медицинских наук Багиуллы в Иране изобрели устройство, которое может диагностировать сахарный диабет по составу слюны. Отмечалось, что датчик выявляет заболевание с точностью 89%.

Ранее сингапурские ученые изобрели способ производства экологичного пластика из ананасов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий