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Диетолог рассказал, вредно ли разогревать еду в микроволновой печи

Daily Mail: использование микроволновой печи не снижает качество пищи

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Ricardo Rubio/Global Look Press

Диетолог Дуэйн Меллор, дипломированный специалист из Астонского университета в Бирмингеме, развенчал миф о том, что использование микроволновой печи разрушает питательные вещества в продуктах. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, что все способы приготовления пищи (запекание в духовке, готовка на пару) так или иначе приводят к разрушению некоторых питательных веществ, поскольку нагревание может изменить их химическую структуру. Если пища готовится слишком долго или при очень высокой температуре — витамины и минералы сохраняются хуже.

Нагревание пищи в микроволновой печи длится всего несколько минут, что способствует сохранению клетчатки, витамина С, калия и магния — жизненно важных для здоровья сердца, почек, костей, мышц и пищеварения веществ.

Заморозка также не способна разрушить витамины, минералы и нутриенты в продуктах. Диетолог из Лондона Ким Пирсон рассказала, что замороженные фрукты и овощи могут содержать больше питательных веществ, чем свежие. Дело в том, что чаще всего продукты замораживаются на пике качества и подвергаются минимальной обработке. Напротив, свежие овощи и фрукты могут оставаться на полках магазинов в течение нескольких дней или недель после сбора.

Ранее были перечислены продукты, которые нарушают сон.

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