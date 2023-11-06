Врачи рассказали, почему детям до двух лет нельзя смотреть телевизор

Шведская ассоциация педиатров заявила, что просмотр телевизора детьми до двух лет ухудшает их память и внимание, а также провоцирует развитие депрессии. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты отметили, что детям до двух лет крайне нежелательно смотреть телевизор и пользоваться гаджетами, такими как смартфон и планшет. Они могут принести пользу взрослым людям — помочь найти необходимую информацию, обеспечить возможность общаться на расстоянии. Однако для детей такие преимущества не являются значимыми — чаще всего они играют в игры и смотрят мультфильмы.

Дети, которые регулярно пользуются гаджетами и смотрят телевизор, более раздражительны, чем их сверстники, обходящиеся без этих устройств. Кроме того, просмотр ТВ и игры связаны со снижением концентрации внимания и ухудшением памяти.

Врачи объяснили, что мультфильмы, игры и детские ТВ-шоу обычно яркие, красочные и динамичные. Кроме того, они сопровождаются громкими и разнообразными звуками. При просмотре телевизора или игре у ребенка вырабатывается большое количество дофамина — гормона, который отвечает за ощущение удовольствия. Дофамин является активным веществом в системе вознаграждения — это совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.

Это значит, что просмотр телевизора активирует ответственные за вознаграждение зоны в мозге ребенка, и он испытывает удовольствие. В дальнейшем дети будут стремиться испытать это яркое чувство снова.

Выброс дофамина может произойти вследствие подвижной игры со сверстниками или чтения интересной книги. Однако достичь такого эффекта с помощью игр и мультфильмов намного быстрее и проще. Кроме того, такой досуг не предполагает анализ какой-либо информации, применение умственных усилий и запоминание.

Попытка ограничить время, проведенное перед экранами, может спровоцировать развитие у ребенка депрессивного расстройства. Так происходит потому, что дети утрачивают доступный источник удовольствия и развлечений, не приобретая ничего взамен.

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