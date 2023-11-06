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Ученые просчитались в оценках и пропустили мощную магнитную бурю

ИСЗФ: ученые ошиблись в оценке мощности магнитной бури 5 ноября

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Елена Агафонова/«Газета.Ru»

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН ошиблись в оценке мощности магнитной бури, накрывшей планету 5 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию ИСЗФ.

Отмечается, что ученые неправильно оценили скорость и мощность выброса Солнцем плазменного потока. По времени выброс потока плазмы совпал с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, которую можно было наблюдать с Земли.

«Скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — пояснили в ИСЗФ.

В результате магнитной бури жители России, даже южных регионов, могли наблюдать кроваво-красное северное сияние в ночь с 5 на 6 ноября. Сияние было видно в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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