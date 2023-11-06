Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как рассказали в институте, крупные потоки горячей лавы, залегающие в Апахончичском и Козыревском желобах, продолжают провоцировать обвалы старого пирокластического материала с бортов желобов.

«Время от времени появляются пепловые шлейфы, поднимающиеся на высоту 5,5 км над уровнем моря», — сообщили ученые и подчеркнули, что пепловый шлейф простирается на 258 км к востоку от вулкана.

Там предупредили, что сохраняется опасность поднятия пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Продолжающаяся деятельность вулкана может также повлиять на низколетящие самолеты.

2 ноября вулкан Ключевской вулкан достиг пароксизма. Ученые сообщили, что самая мощная — пароксизмальная — фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась.

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