Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря

close
100%
Родион Кирсак

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как рассказали в институте, крупные потоки горячей лавы, залегающие в Апахончичском и Козыревском желобах, продолжают провоцировать обвалы старого пирокластического материала с бортов желобов.

«Время от времени появляются пепловые шлейфы, поднимающиеся на высоту 5,5 км над уровнем моря», — сообщили ученые и подчеркнули, что пепловый шлейф простирается на 258 км к востоку от вулкана.

Там предупредили, что сохраняется опасность поднятия пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Продолжающаяся деятельность вулкана может также повлиять на низколетящие самолеты.

2 ноября вулкан Ключевской вулкан достиг пароксизма. Ученые сообщили, что самая мощная — пароксизмальная — фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий