Найдено объяснение изменению яркости Бетельгейзе

Астрономы из Университета штата Луизиана предлагают объяснение аномальных изменений яркости Бетельгейзе — красного сверхгиганта, который, как они полагают, поглотил другую звезду. В своей статье, опубликованной на препринт-сервере arXiv, ученые представили результаты своих исследований.

С помощью моделирования слияния звезды массой в 16 Солнц и меньшей звезды массой в четыре Солнца, а также учитывая массу Бетельгейзе, оцениваемую в 16-19 солнечных масс, ученые обнаружили, что при их приближении и нахождении в общей оболочке меньшая звезда сливается с гелиевым ядром более крупного компаньона. Это приводит к обмену орбитальной и тепловой энергией, что в конечном счете вызывает импульс, распространяющийся от ядра к поверхности звезды.

При слиянии некоторые случаи также приводят к потере массы. Это происходит из-за высвобождения гравитационной энергии, которая преобразуется в кинетическую энергию и вызывает отток материи. Модель показывает, что потеря массы может достигать 0,6 массы Земли. Газ может двигаться со скоростью до 200-300 километров в секунду.

Доказательством слияния Бетельгейзе с другой звездой может служить его высокая скорость вращения — около 5,5 километров в секунду, в то время как скорость вращения Солнца составляет всего 2 километра в секунду. Это соответствует слиянию массивной звезды главной последовательности с массой около 15-17 миллионов земных масс и меньшей звезды главной последовательности с массой около 1-4 миллионов земных масс.

Космический телескоп Хаббл наблюдал перемещение плотного нагретого материала через атмосферу Бетельгейзе со скоростью 322 тысяч километров в час в период с октября по ноябрь 2019 года. Через месяц это уменьшение яркости в южном полушарии Бетельгейзе было зафиксировано несколькими наземными телескопами. К февралю 2020 года звезда потеряла более двух третей своей яркости, вызвав слухи о возможном становлении Бетельгейзе сверхновой.

Ранее ИИ впервые успешно нашел и классифицировал сверхновую.