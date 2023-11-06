Назван фактор, повышающий риск инсульта и деменции на 40%

Ученые из Каролинского института (KI) выяснили, что люди, биологический возраст которых превышает фактический, имеют значительно более высокий риск инсульта и деменции, особенно сосудистой. Исследование опубликовано в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

С возрастом увеличивается риск возникновения хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства. Ученые традиционно полагались на хронологический возраст (количество лет жизни человека) как приблизительную меру биологического возраста. Но поскольку люди стареют с разной скоростью, хронологический возраст является довольно неточным показателем, отметила автор новой работы Сара Хэгг.

В новом исследовании ученые использовали данные 325 тысяч пациентов из Британского биобанка, которым на момент первого обследования было от 40 до 70 лет. Биологический возраст рассчитывался с использованием 18 биомаркеров, включая липиды крови, уровень сахара, артериальное давление, функцию легких и ИМТ.

Они выяснили, что, если биологический возраст человека на пять лет превышает фактический, у него на 40% выше риск развития сосудистой деменции или инсульта. Повлиять на биологический возраст можно изменением образа жизни и приемом лекарств в случае необходимости. Поскольку это наблюдательное исследование, причинно-следственные связи установить невозможно. Однако результаты могут означать, что, улучшив биомаркеры старения, можно отсрочить начало многих заболеваний.

Ранее четырехлетняя девочка пережила инсульт из-за повышенного уровня особой аминокислоты.