Уникальная верфь обеспечила жителям Турции власть над Средиземным морем в бронзовом веке

Руины крупнейшей и старейшей в мире древней верфи были найдены на севере турецкого острова Дана. Об этом сообщает Arkeonews.

С помощью водолазной техники, морских скутеров, гидролокаторов и ROV (дистанционно управляемых подводных аппаратов) археологи из Университета Акдениз изучили береговую линию острова Дана. Из-за кедровых лесов и месторождений железной руды этот регион был важным центром международной политики и торговли с бронзового века. Ученые нашли здесь 294 эллинга — сооружения для постройки кораблей. Передние части некоторых эллингов разрушились, но задние части, обращенные к материку, остались нетронутыми. Некоторые эллинги рухнули в море в результате землетрясений.

Находка означает, что на верфи острова Дана можно было одновременно строить почти 300 военных кораблей. Такая возможность могла изменить политический, военный и торговый баланс в Средиземноморье. Корабли, построенные на острове Дана, участвовали в различных войнах, включая морские сражения во время бронзового века и конфликты между греками и персами. Ученые считают, что эта верфь — самая крупная и древняя из сохранившихся в мире.

Ранее ученые подтвердили, что древние египтяне не строили Большого Сфинкса.