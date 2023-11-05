проект

Найден продукт, улучшающий состояние половой системы при диабете

Toxicology Reports: куркумин и витамин Е улучшают качество спермы

close
100%
Freepik

Ученые из Медицинского университета Урмии (Иран) установили, что куркумин и витамин Е способствуют улучшению качества спермы у больных диабетом крыс. Результаты научной работы были представлены в журнале Toxicology Reports.

Диабет вызывает повреждение яичек из-за окислительного стресса. Поэтому ученые ведут поиск витаминов и антиоксидантов для терапии нарушения. В текущей работе исследовалось влияние витамина Е и куркумина.

В исследовании использовали 48 взрослых самцов крыс. Их разделили на несколько групп: контрольную, тех, кому давали витамин Е, куркумин, а также витамин Е и куркумин вместе. Крысы получали добавки в течение шести недель, в конце исследования у них взяли кровь для выявления маркеров репродуктивной системы, а также изучили состояние семенников и придатков яичек.

Работа показала, что куркумин и витамин Е повышали количество сперматозоидов, их подвижность и жизнеспособность. По словам авторов, полученные результаты могут быть перенесены и на людей, однако для разработки точных рекомендаций следует провести дополнительные исследования.

Ранее ученые доказали эффективность древнего китайского средства для полового долголетия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий