Доказана эффективность древнего китайского средства для полового долголетия

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета установили, что китайские традиционные таблетки Вуби Шаньяо помогают поддерживать репродуктивную функцию мужчин в возрасте. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Ethnopharmacology.

Таблетки Вуби Шаньяо (WSP) — лекарство времен династии Тан, правившей с 618 по 907 год. Их давали пожилым мышам в течение восьми недель. Ученые оценивали эректильную функцию мышей, половое поведение, качество спермы, уровень половых гормонов и оценивали состояние яичек.

Результаты показали, что введение WSP улучшает эректильную функцию, состояние почек, качество спермы и общую половую функцию.

«В совокупности наши результаты указывают на то, что введение WSP потенциально может препятствовать возникновению запрограммированной клеточной гибели в клетках яичек путем модуляции экспрессии ряда генов. WSP в конечном итоге улучшает качество спермы и репродуктивную функцию», – рассказали исследователи.

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