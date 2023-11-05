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Перечислены последствия злоупотребления алкоголем

EveryDay Health: специалист назвал пять последствий злоупотребления алкоголем

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Доктор Хайди Грин со ссылкой на научные исследования назвал во время беседы с журналистами портала EveryDay Health пять последствий чрезмерного употребления алкоголя.

Так, как запойное, так и тяжелое пьянство могут вызывать процесс модификации генов, называемый метилированием. В результате меняются два гена у заядлых алкоголиков и сильно пьющих людей, что приводит к появлению повышенной тяги к алкоголю.

Кроме того, алкоголь увеличивает риск некоторых видов рака, включая те, которые поражают полость рта, горло, печень и грудь. Также чрезмерное употребление изменяет состав микроорганизмов в кишечнике. Нарушения в работе этих колоний бактерий могут повлиять не только на пищеварение, но и на другие аспекты здоровья, в частности на иммунитет.

Алкоголь также влияет на долговременную память и структуру мозга. Люди, которые много пьют в течение длительного периода времени, подвержены риску потери памяти, спутанности сознания, слабоумия и проблем с обучением. Спиртное также вызывает гормональные нарушения. Эти нарушения могут доходить до репродуктивной дисфункции, проблем с щитовидной железой, нарушений иммунной системы и диабета.

Испанские исследователи создали первый в мире биологический банк для хранения образцов мозга с метастатическими поражениями.

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