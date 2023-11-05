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В мире создан первый биобанк для хранения мозгов

NewsAtlas: создан первый в мире биобанк образцов мозгов раковых больных

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California Institute for Regenerative Medicine

Испанский национальный центр исследования рака создал первый в мире биологический банк для хранения образцов мозга с метастатическими поражениями. Об этом сообщает новостной портал NewAtlas со ссылкой на пресс-службу организации.

Этот банк принимает образцы метастазов от пациентов с раком мозга. Для этого легкие образцы мозга человека помещаются в специальные контейнеры, заполненные жидкостью для сохранения правильной влажности и температуры. Высокий уровень стерильности и биозащиты внутри контейнеров обеспечивает предотвращение контаминации и сохранность структуры мозговых клеток.

Затем эти образцы будут изучаться для улучшения методик борьбы с онкологическими заболеваниями. Кроме того, эти образцы будут использоваться в клинических исследованиях при изучении влияния различных препаратов, направленных на борьбу с раком. Сейчас такие опыты проводятся на мышах, однако крайне важно исследовать и человеческие клетки.

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