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Перечислены овощи, который способствуют поддержанию иммунитета осенью

Huffpost: 10 продуктов способствуют поддержанию иммунитета

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Диетолог Мэгги Михальчик со ссылкой на научные исследования назвала десять продуктов, которые поддерживают иммунитет осенью. Список продуктов опубликовал портал Huffpost.

Среди них тыква, мед, цветная капуста, брюссельская капуста, тыква-акорн, яблоки, груши, клюква, а также куркума и мускатный орех. Все эти продукты богаты витаминами С, В и А, антиоксидантами, минералами и флавоноидами. Все эти вещества подавляют воспаление в организме и способствует усилению иммунитета.

Так, например, чашка тыквы содержит около 200% от ежедневной потребности в витамине А, а мед является натуральным средством от кашля. Яблоки и груши являются отличным источником клетчатки и витамина С в дополнение к калию, витамину К, марганцу и различным витаминам группы В.

Специалист отметила, что эти продукты можно употреблять каждый день для профилактики заболеваемости в осенний период. Однако несмотря на все полезные свойства этих продуктов диетолог подчеркивает, что самой лучшей защитой от гриппа, ОРВИ и коронавируса является своевременная вакцинация.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает сохранить здоровье сердечной системы.

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