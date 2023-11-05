Перечислены овощи, который способствуют поддержанию иммунитета осенью

Диетолог Мэгги Михальчик со ссылкой на научные исследования назвала десять продуктов, которые поддерживают иммунитет осенью. Список продуктов опубликовал портал Huffpost.

Среди них тыква, мед, цветная капуста, брюссельская капуста, тыква-акорн, яблоки, груши, клюква, а также куркума и мускатный орех. Все эти продукты богаты витаминами С, В и А, антиоксидантами, минералами и флавоноидами. Все эти вещества подавляют воспаление в организме и способствует усилению иммунитета.

Так, например, чашка тыквы содержит около 200% от ежедневной потребности в витамине А, а мед является натуральным средством от кашля. Яблоки и груши являются отличным источником клетчатки и витамина С в дополнение к калию, витамину К, марганцу и различным витаминам группы В.

Специалист отметила, что эти продукты можно употреблять каждый день для профилактики заболеваемости в осенний период. Однако несмотря на все полезные свойства этих продуктов диетолог подчеркивает, что самой лучшей защитой от гриппа, ОРВИ и коронавируса является своевременная вакцинация.

Ранее ученые назвали продукт, который помогает сохранить здоровье сердечной системы.