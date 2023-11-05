В Германии нашли сложный средневековый протез руки

В Баварии обнаружили средневековый протез руки, имеющий сложную конструкцию и состоящий из нескольких видов металла. Об этом сообщает Arkeonews.

Протез левой руки был обнаружен во время работ на трубопроводе. Он принадлежал мужчине в возрасте от 30 до 50 лет. Согласно радиоуглеродному датированию, тот жил в промежуток между XV и XVII годами. Следы на руке указывают, что ему могли сделать ампутацию всех пальцев, кроме большого.

Протез, вероятно, пристегивали у руке ремнями, а конструкция была обтянута кожей. Внутри руки из железа и цветных металлов находилась ткань, похожая на марлю, которая могла использоваться для обкладки культи руки.

В то время в Центральной Европе частые войны привели к увеличению числа ампутаций и спроса на протезы. Самым известным обладателем искусственной руки был рыцарь Гётц фон Берлихинген, потерявший правую руку во время осады Ландсхута. В отличие от протеза из Баварии, его был мобильным и технически исключительно сложным. Всего известно около 50 подобных протезов позднего средневековья или раннего Нового времени.

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