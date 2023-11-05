Лекарство от склероза предотвратило нарушения движения при травмах спинного мозга

Ученые из Хьюстонского университета (UH) доказали многообещающую эффективность препарата Рилузол для предотвращения двигательных осложнений у людей с острыми травмами спинного мозга, если препарат принят в течение 12 часов после травмы. Работа опубликована в Journal of Neurotrauma.

Рилузол около 30 лет применяется для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). Этот препарат блокирует определенные натриевые каналы. Недавние исследования показали, что он может защищать от повреждения нервные клетки при травмах спинного мозга.

В новом исследовании приняли участие 32 пациента с травмами головы и шеи. При приеме в течение 12 часов после травмы Рилузол значительно снижал вероятность нарушения двигательных функций. Также в этой группе были значительно выше баллы по тестам на моторику. Кроме того, у пациентов, получавших препарат, были значительно более низкие уровни pNF-H. Это подтверждает, что Рилузол уменьшил повреждение спинного мозга.

Ученые считают, что после дополнительных исследований с участием большего числа пациентов препарат может получить одобрение для терапии острых и хронических травм спинного мозга.

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