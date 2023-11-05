проект

Лекарство от склероза предотвратило нарушения движения при травмах спинного мозга

UH: Рилузол предотвращает двигательные нарушения при травме спинного мозга

close
100%
Shutterstock

Ученые из Хьюстонского университета (UH) доказали многообещающую эффективность препарата Рилузол для предотвращения двигательных осложнений у людей с острыми травмами спинного мозга, если препарат принят в течение 12 часов после травмы. Работа опубликована в Journal of Neurotrauma.

Рилузол около 30 лет применяется для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС). Этот препарат блокирует определенные натриевые каналы. Недавние исследования показали, что он может защищать от повреждения нервные клетки при травмах спинного мозга.

В новом исследовании приняли участие 32 пациента с травмами головы и шеи. При приеме в течение 12 часов после травмы Рилузол значительно снижал вероятность нарушения двигательных функций. Также в этой группе были значительно выше баллы по тестам на моторику. Кроме того, у пациентов, получавших препарат, были значительно более низкие уровни pNF-H. Это подтверждает, что Рилузол уменьшил повреждение спинного мозга.

Ученые считают, что после дополнительных исследований с участием большего числа пациентов препарат может получить одобрение для терапии острых и хронических травм спинного мозга.

Ранее ученые назвали фактор, без которого тренировки не принесут пользы мышцам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий