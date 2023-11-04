Психологи назвали негативные стороны высокого самоконтроля

Способность полностью контролировать свои чувства и не давать волю эмоциям считается хорошим качеством. Однако такие установки способны повредить психическому здоровью человека, следует из исследования американского психолога, профессора Томаса Линча, обзор которого опубликовало издание The Conversation.

Согласно теории ученого, большинство людей склоняется одной из крайностей: недоконтролю или сверхконтролю. Это зависит от множества факторов, включая гены, влияние социума, наш жизненный опыт и стратегии преодоления трудностей, на которые мы полагаемся в повседневной жизни.

О негативных сторонах слабого контроля известно намного больше, чем о проблемах сверхконтроля. Без достаточной выдержки и дисциплины люди плохо управляют своими эмоциями, что может негативно повлиять на их отношения, учебу, работу, здоровье и так далее.

В то же время способность контролировать себя, быть настойчивым, строить планы и придерживаться их высоко ценится в обществе. Однако эти же свойства мешают человеку адаптироваться к изменениям, принимать критику и получать новый опыт. В результате склонные к сверхконтролю личности могут завидовать более свободным людям из-за того, что сами не могут расслабиться и повеселится во время социальных взаимодействий. Также сверхконтроль заставляет своего обладателя любыми способами скрывать свои эмоции.

В совокупности эти факторы делают человека более склонным к социальной изоляции и одиночеству, что в итоге ведет к ухудшению психического здоровья.

В то время как существует много методов помощи людям с нехваткой контроля, способов лечения сверхконтроля намного меньше.

Текущая оценка чрезмерного контроля довольно длинная и сложная. Процесс включает в себя несколько анкет и собеседование, которое должен провести специально обученный врач. Это может ограничить доступ к поддержке и замедлить исследования.

Ученый также рекомендовал страдающим от невозможности выражать свои эмоции людям по возможности не заниматься самотерапией и обращаться к специалистам за помощью.

Ранее психологи доказали, что превращение своих переживаний в текст помогает быстрее справиться с душевной травмой.