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Мужчины чаще женщин утаивают негативную информацию о себе

CMU: мужчины сильнее женщин склонны к саморекламе и утаиванию мыслей

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Shutterstock

Ученые из Университета Карнеги-Меллон (CMU) выяснили, что по сравнению с женщинами мужчины менее склонны делиться негативной информацией о себе. Исследование опубликовано в Журнале экспериментальной социальной психологии.

Чтобы изучить гендерные различия в обмене различными типами информации, ученые опросили более тысячи мужчин и женщин. Желание поделиться положительной информацией о себе (например, о повышении по службе) не зависело от пола. Но мужчины гораздо реже сообщали о желании поделиться отрицательной информацией (например, о неспособности получить повышение по службе).

Женщины также сообщили о большем удовлетворении своим уровнем раскрытия информации, тогда как большинство участников-мужчин считали себя склонными скрывать информацию о своих мыслях и чувствах, — даже когда было бы лучше поделиться ею с другими. Склонность к «саморекламе» может быть связана с большей озабоченностью мужчин тем, как к ним относятся другие люди, считают ученые.

В новой работе ученые сосредоточились на цифровом поведении людей, так как большинство исследований гендерных различий в обмене информацией появились еще до появления Интернета.

Ранее ученые рассказали, как справиться с психотравмой самостоятельно.

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