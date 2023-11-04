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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заглянет в «сердце» Млечного Пути

Astrophysics: изучение центра Млечного Пути поможет понять эволюцию галактик

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NASA

Международная группа из более чем 100 астрономов намерена изучить ядро нашей галактики Млечный Путь с помощью орбитального телескопа NASA «Джеймс Уэбб». Ученые рассчитывают таким образом узнать больше о галактической эволюции и процессах звездообразования. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Среди прочего специалисты надеются выяснить, какую роль для Млечного Пути играет сверхмассивная черная дыра Стрелец A* в ее центре и почему звезды в Млечном Пути формируются медленнее, чем должны.

По словам астрономов, центр галактики представляет собой очень сложный объект для наблюдений по двум причинам. Во-первых, в нем расположено огромное количество звезд, которые сложно отличить друг от друга на дистанции 25,8 тыс. световых лет, отделяющих нашу планету от «сердца» Млечного Пути. Во-вторых, галактическое ядро скрыто от земных наблюдателей плотными облаками космической пыли.

Телескоп «Джеймс Уэбб» сможет решить обе проблемы за счет огромного разрешения, позволяющего легко идентифицировать отдельные звезды, и инфракрасных сенсоров, которые «видят» сквозь пылевые заслоны.

В исследование также планируется включить Большую миллиметровую решетку Атакамы (ALMA) и космический телескоп Хаббл, которые уже находятся в эксплуатации, а также будущие орбитальные обсерватории, такие как Римский космический телескоп. Предлагаемый обзор будет собирать данные о галактическом центре с интервалом в год, пять и 10 лет.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел центр самого далекого от Земли скопления галактик.

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