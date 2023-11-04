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Врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID

UNSW: дети с астмой болеют COVID не тяжелее здоровых

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) выяснили, что дети с астмой не подвергаются более высокому риску тяжелого течения COVID. Исследование опубликовано в Journal of Asthma and Allergy.

Дети с астмой, как правило, более восприимчивы к респираторным заболеваниям, например гриппу, поэтому считалось, что они могут быть уязвимы к тяжелой инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Новое исследование не выявило существенных различий в тяжести заболевания между детьми, не страдающими астмой, и детьми с астмой во время нескольких волн пандемии.

Для анализа ученые рассмотрели данные всех детей в возрасте до 17 лет, обратившихся в сеть детских больниц Сиднея с положительным результатом ПЦР-теста на COVID в период с января 2020 года по май 2022 года. У 5,41% из них до заражения была диагностирована астма.

В отделения интенсивной терапии поступили 72 ребенка с тяжелой инфекцией. Дети с астмой не подвергались большему риску попасть в отделение интенсивной терапии ни в одной из волн. 19 детей нуждались в искусственной вентиляции легких, лишь у двоих из них была астма. Из 11 летальных исходов только один был связан с заражением SARS-CoV-2, при этом их не регистрировали среди детей с астмой.

Тем не менее продолжительность пребывания в больнице детей-астматиков увеличилась на 1,17 дня, когда омикрон был доминирующим штаммом. Это означает, что необходимо продолжать следить за появляющимися вариантами COVID-19 и поощрять детей, особенно детей с хроническими заболеваниями, своевременно делать прививки, поскольку они могут помочь снизить риск тяжелых респираторных инфекций.

Ранее ученые выяснили, что небольшое ограничение калорий позволяет замедлить старение.

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