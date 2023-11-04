По анализу мочи можно определить бессимптомные болезни сосудов, выяснили ученые

Ученые из Диабетического центра Стено в Копенгагене выяснили, что у людей с диабетом 2 типа высокий уровень альбумина в моче указывает на бессимптомные патологии артерий, несущих кровь к сердцу. Исследование представлено на ASN Kidney Week.

В исследовании приняли участие 30 человек с диабетом 2 типа и нормальным уровнем альбумина в моче и 60 — с повышенным альбумина в моче. Медики использовали позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию для оценки состояния коронарных артерий пациентов.

Высокий уровень альбумина в моче был связан с большими отложениями кальция на стенках коронарных артерий, отвечающих за кровоснабжение сердца. Это состояние обычно никак себя не проявляет и связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инсульты и инфаркты.

Известно, что повышенный уровень альбумина в моче указывает на повреждение почек. Если данные нового исследования подтвердятся, этот показатель поможет выявлять пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, которым нужна индивидуальная профилактика инсультов и инфарктов.

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