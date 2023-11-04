Психологи назвали эффективный метод самопомощи при душевной травме

Группа американских исследователей из Бостонского университета и других научных учреждений нашла способ повысить эффективность лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с помощью экспозиционной письменной терапии — записывании своих переживаний. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network.

Серьезная психологическая травма может иметь разрушительные последствия для жизни человека. Современные методы борьбы с ПТСР полагаются на когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая включает в себя пересказ истории травмы специалисту. Большинству людей поначалу трудно возвращаться к болезненным воспоминаниям, однако при многократном повторении обстоятельств события происшествие теряет эмоциональный заряд.

Однако избавление от травмы с помощью КПТ требует много времени. Необходимо, чтобы человек прошел от восьми до 15 сеансов, каждый из которых может длиться до 90 минут. Это может быть трудно не только для пациентов, но и для самих терапевтов. Из-за этого около 45% нуждающихся в лечении не доводят терапию до конца.

Психологи из Бостонского университета нашли способ ускорить избавление от ПСТР, попросив пациентов записывать свои переживания из-за травмы. Как показал эксперимент с участием 178 человек, терапия с письменным воздействием в среднем потребовала почти вдвое меньше сессий для достижения эффекта — 6,2 сеанса против 12,5.

Кроме того, каждое занятие с письменной частью длилось от 45 до 60 минут, и пациентам не приходилось выполнять дополнительные задания дома.

В течение первых трех сеансов экспозиционной письменной терапии люди писали о своей травме, сосредоточившись на чувствах и мыслях, возникших во время события. В два последующих сеанса пациенты излагали, как произошедшее повлияло на их жизнь.

Результаты показали, что те, кто проходил письменную экспозиционную терапию, добились таких же результатов, как и те, кто получил обычную КПТ.

Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, учитывая многочисленные эксперименты, показывающие эффективность КПТ и аналогичных методов лечения. Однако психологи уверены, что письменный способ действительно помогает людям быстрее справиться с душевной болью.

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