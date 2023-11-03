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Ученые предупредили о риске высыхания Южного полушария из-за Эль-Ниньо

Science: у 2100 году на половине земного шара температура может дойти до 35 °C

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Shutterstock

Международная группа исследователей из Китая и Австралии выяснила, что за последние два десятилетия (2001–2020 годы) Южное полушарие Земли высыхало быстрее, чем Северное. Это может быть связано с периодическим погодным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление воды в восточной части Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Выводы основаны на данных со спутников и измерениях стока рек и ручьев, что позволило авторам работы смоделировать и рассчитать изменения в доступности воды. Доступность воды — это чистая разница между количеством воды, поступившей в ландшафт в виде осадков на суше, и водой, уходящей в атмосферу в результате общего испарения или через листья растений.

Анализ показал сильное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в центральной и северо-западной Австралии. Однако в некоторых регионах, таких как южная часть Южной Америки, воды будет больше. Но высыхание тропических лесов приведет к сокращению растительности и увеличению риска пожаров.

По словам ученых, высыхание юга планеты приведет к изменению структуры растительности и дальнейшему повышению температуры, которая к 2100 году может превысить 35 °C.

Южная Америка также является крупным сельскохозяйственным экспортером соевых бобов, сахара, мяса, кофе и фруктов на мировой рынок. Изменения в доступности воды усилят нагрузку на продовольственные системы во всем мире.

Исследование предполагает, что доступность воды в северном полушарии останется более или менее сбалансирована. Частично это связано с обширным влиянием человека, таким как ирригация, плотины и производство продуктов питания. Такие факторы более актуальны в северном полушарии, поскольку там проживает около 90% населения мира.

Ранее климатологи заявили, что сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

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