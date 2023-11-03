Найден способ замедлить ухудшение работы почек при диабете

Ученые из Университета Сёва в Токио (SWU) доказали, что препарат на основе метила бардоксолона позволяет значительно замедлить прогрессирование хронической почечной недостаточности. Исследование представлено на ASN Kidney Week 2023, крупнейшем мировом собрании нефрологов.

В третьей фазе клинического испытания AYAME приняли участие 1013 пациентов с диабетической болезнью почек без факторов риска сердечной недостаточности. Средний срок наблюдения за ними составил более трех лет. Лекарство эффективно замедляло ухудшение работы почек, а также способствовало более позднему развитию хронической почечной недостаточности. Здоровье почек оценивали с помощью расчетной скорости клубочковой фильтрации. Метил бардоксолона активирует сигнальный путь Keap1-Nrf2, который помогает защитить клетки от повреждения активными формами кислорода.

Количество инфарктов, инсультов и случаев сердечной недостаточности не отличалось в двух группах. Это указывает на безопасность лекарства для сердца. Предыдущее исследование фазы 3 продемонстрировало, что метил бардоксолона улучшает функцию почек, но исследование было прекращено преждевременно из-за участившихся случаев сердечной недостаточности в группе лечения.

При сахарном диабете как первого, так и второго типов происходит повреждение клеток почек и снижение их фильтрационной способности. В конченом итоге это приводит к развитию хронической почечной недостаточности — неизлечимого заболевания, которое требует строгого соблюдения диеты и приема множества лекарств для поддержания работы почек.

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