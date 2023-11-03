проект

Ученые разработали солнцезащитное средство, способное лечить ожоги

Nature: солнцезащитный крем с синтетическим меланином может лечить ожоги

close
100%
Freepik.com

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали крем с защитой от ультрафиолетового излучения, который может лечить солнечные ожоги. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В состав крема входит синтетический меланин — пигментное вещество, содержащееся в клетках кожи (меланоцитах), которое защищает организм от воздействия ультрафиолетовых лучей. Меланин у людей и животных обеспечивает пигментацию (оттенок) кожи, глаз и волос. Вещество защищает клетки от повреждения, стимулируя повышенную пигментацию кожи в ответ на солнечное излучение — кожа становится темнее, загорает.

Средство может использоваться для заживления солнечных и химических ожогов. Технология работает за счет удаления свободных радикалов, активных молекул кислорода, образующихся в результате биохимических реакций. Свободные радикалы провоцируют процесс окисления, атакуя здоровые клетки. Их образование происходит при различных типах повреждения клеток кожи, например, при ожогах. Синтетический меланин в креме при нанесении на поврежденную кожу поглощает свободные радикалы, уменьшая воспаление и стимулируя регенерацию.

Также исследователи отметили, что устранение свободных радикалов останавливает разрушение коллагена под действием ультрафиолета. Коллаген — это белок, который составляет основу соединительной ткани организма, обеспечивает ее прочность и эластичность. Так использование инновационного крема позволит продлить молодость кожи.

Ранее дерматологи перечислили ошибки в использовании солнцезащитного крема.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий