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Владение двумя языками защищает от ухудшения когнитивных функций

Science Direct: владение двумя языками может предотвратить болезнь Альцгеймера

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ученые из университета Барселоны обнаружили, что владение двумя языками может предотвратить болезнь Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Люди, которые свободно владеют двумя языками (родным и неродным) и используют их в повседневной жизни, называются билингвами. Вторым языком можно овладеть как в детстве, так и во взрослом возрасте. Ученые проанализировали, как изучение второго языка в возрасте 12-15 лет, 16-30 лет и 31-60 лет влияет на когнитивные способности человека в пожилом возрасте. В исследовании приняли участие 746 добровольцев.

Исследователи выяснили, что у билингвов, освоивших второй язык до наступления пожилого возраста, объем серого вещества больше, чем у одноязычных людей. Серое вещество спинного и головного мозга — это часть нервной системы, состоящая из скопления нервных клеток, которые называются нейронами. Если в сером веществе начинаются атрофические процессы — это провоцирует дисфункцию нейронов и последующее развитие деменции.

Также ученые обнаружили, что у людей, ставших билингвами в детском и молодом возрасте, когнитивные способности были выше, чем у тех, кто освоил второй язык, будучи уже пожилыми. Билингвы старше 60 лет, овладевшие языком в немолодом возрасте, не продемонстрировали высоких когнитивных способностей и увеличенного объема серого вещества.

Вероятнее всего, развитые когнитивные способности были связаны с тем, что для владения двумя языками одновременно человек должен ежедневно прикладывать умственные усилия и постоянно находиться в состоянии повышенной концентрации внимания. С одной стороны, это может утомлять мозг. Тем не менее, такая умственная нагрузка служит тренировкой общей и рабочей памяти, а также стимулирует способность к обучению путем усиления активности нейронов. В совокупности эти факторы могут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что пандемия негативно повлияла на здоровье мозга пожилых.

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