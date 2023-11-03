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Названа неожиданная причина рака поджелудочной железы

Science Direct: повышенный инсулин в крови связан с раком поджелудочной железы

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Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что повышенный уровень инсулина в крови увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Исследователи стремились найти взаимосвязь между высокой концентрацией инсулина в крови и протоковой аденокарциномой — самой распространенной формой рака поджелудочной железы. Это заболевание быстро прогрессирует и обладает высокой летальностью.

Оказалось, что ацинарные клетки поджелудочной, которые вырабатывают пищеварительные ферменты, могут стать чрезмерно активными вследствие повышенного уровня инсулина. Этот процесс провоцирует воспаление органа и трансформацию ацинарных клеток в предраковые. Снижение инсулина в крови, напротив, подавляет предраковые поражения, связанные с патологическим изменением генетически обусловленной структуры клеток эпителия поджелудочной железы.

Ученые предполагают, что высокий уровень инсулина может быть фактором развития и других онкологических заболеваний, например, рака груди. Исследователи надеются, что их работа станет первым шагом к разработке новых стратегий профилактики различных видов рака.

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