Ученые нашли сходство военной тактики людей и шимпанзе

Обезьяны шимпанзе, подобно людям, ищут преимущество в высоте во время войн — использование высот ландшафта позволяет приматам получить тактическое преимущество в территориальных конфликтах. Об этом сообщает журнал PLOS Biology.

Исследование в Национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре показало, что шимпанзе в два раза чаще поднимались на высокие точки во время наступления на вражескую территорию, чем во время движения по «собственной территории».

«Шимпанзе поднимаются на холм, останавливаются там и, основываясь на собранной информации, либо идут дальше, либо отступают. Возвышенность позволяет им получать информацию о своих соседях, особенно об их количестве и о том, как далеко они находятся», — сообщили исследователи.

Тактика использования высот ландшафта — известный с глубокой древности военный прием. Считается, что тактические боевые действия считаются одним из факторов эволюции человеческого познания, и до сих пор подобные навыки были присущи только человеку.

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