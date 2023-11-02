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В Азербайджане обеспокоились обмелением Каспийского моря

Минэкологии Азербайджана: уровень воды в Каспии за 10 лет упал более чем на метр

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Depositphotos

Уровень воды в Каспийском море за минувшие десять лет снизился на 1 метр и 14 сантиметров. Такой информацией поделился глава министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, чьи слова передает РИА Новости.

«Нынешнее состояние окружающей среды Каспийского моря и динамика снижения уровня моря вызывают обеспокоенность», — сказал он в ходе совещания экспертной группы по изучению причин изменения уровня воды в Каспийском море и подготовке адаптационных мер.

Согласно информации министра, за прошедшие пять лет уровень воды в акватории Каспия упал на 69 сантиметров. В связи с этим Азербайджан выступил с идеей создания экспертной группы для полноценного изучения этой проблемы, а также проработки адаптационных мер и формирования рекомендаций по управлению водным бассейном.

«Прикаспийские страны присоединились к этой инициативе», — добавил Бабаев.

В октябре Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредил о риске инцидентов с судами в Каспийском море на фоне снижения воды в море.

Ранее в Казахстане обеспокоились обмелением реки Урал.

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