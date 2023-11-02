Ученые установили связь между лесными пожарами и цветением морских водорослей

Американские морские биологи из Калифорнийского университета нашли связь между лесными пожарами и ростом фитопланктона. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSBP).

Предыдущие изыскания показали, что крупные лесные пожары производят большое количество пепла, который остается в воздухе в течение определенного периода времени, прежде чем выпасть вместе с осадками. При попадании на землю зола превращается в удобрения для растительности.

Однако в случае с реками и озерами продукты горения несут вред, а не пользу. Внезапное вливание содержащихся в пепле токсичных металлов может привести к гибели рыб и других водных обитателей. В более крупных водоемах удобрения провоцируют цветение водорослей, вытягивающих кислород из воды, что приводит к появлению мертвых зон.

Исследователи собрали образцы пепла от лесного пожара 2017 года и изучили их в лаборатории. Команда смешала золу со свежей морской водой. Анализ показал, что получившийся раствор содержит высокий уровень питательных веществ, таких как азот и кремниевая кислота. Также в жидкости обнаружили высокое содержание металлов.

При добавлении в емкость микроорганизмов из океана оказалось, что за несколько дней в пробе удвоилось количество фитопланктона. Биологи отметили, что, по всей видимости, пепел не оказал токсического воздействия на эти организмы, что может говорить, что сообщества фитопланктона получают выгоду от лесных пожаров.

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