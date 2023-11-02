Дерматолог перечислила пищевые добавки для сохранения молодости кожи

Дерматолог Азаде Ширази, которая обучалась в Гарвардской медицинской школе, рассказала, что витамины А, D и Е в виде биодобавок помогают сохранить молодость кожи. Об этом сообщает Daily Mail.

Многие люди осведомлены о вреде ультрафиолетового излучения — они носят закрытую одежду и пользуются солнцезащитными средствами. Однако избегание солнечных лучей может привести к недостатку витамина D в организме. Ширази рекомендует употреблять этот витамин в виде биологически активных добавок (БАД). Это способствует замедлению старения кожи и снижению риска развития меланомы.

Также врач заявила о необходимости приема БАД, содержащих витамины А и Е. Витамин Е стимулирует синтез коллагена в костной системе. Здоровье костей обеспечивает сохранение привлекательной формы лица. Кроме того, этот витамин обладает противовоспалительным действием и помогает справиться с сухостью кожи. Витамин А способствует клеточной регенерации, выравнивает цвет лица и нормализует выработку кожного сала.

Необходимые витамины можно получать и с пищей. Витамин А содержится в арахисе и брокколи, Е — в растительных маслах и яйцах, D — в жирной рыбе и сыре.

Еще одна добавка, которую рекомендует принимать дерматолог Ширази, это ресвератрол — растительное соединение. Ресвератрол является мощным антиоксидантом, который препятствует развитию окислительного стресса и замедляет процессы старения.

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