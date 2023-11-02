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Перечислены продукты, которые провоцируют бессоницу

Эндокринолог Табеева: некоторые продукты провоцируют бессонницу
Shutterstock

Перед сном нежелательно употреблять напитки и продукты с кофеином, острую и жирную пищу, а также арбузы и дыни, способствующие частому мочеиспусканию. Они могут спровоцировать нарушения сна, включая бессонницу, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра Камиля Табеева.

«Перед сном нежелательно употреблять продукты, богатые кофеином. Он стимулирует центральную нервную систему и мешает уснуть. Это чай, кофе и энергетические напитки. Последние, кроме кофеина, содержат еще L- карнитин, аминокислоты и иногда жень-шень. Весь состав энергетических напитков направлен на ускорение обмена веществ, что в свою очередь не способствует засыпанию. Кола также содержит кофеин, поэтому на ночь пить ее не стоит», – рассказала Табеева.

Кроме того, специалист отметила, что черный шоколад также содержит высокие концентрации кофеина и может помешать комфортному отходу ко сну.

«Острая еда и специи повышают уровень эндорфинов. Это стимулирует работу нервной системы и нарушает сон. Жирная пища усваивается сложно и долго, что также мешает процессу засыпания. Красное мясо требует значительно большего времени для переваривания, чем рыба, например. Его употребление также нежелательно перед сном», – дополнила список эндокринолог.

Кроме того, на ночь не стоит употреблять арбузы, дыни, грейпфруты и прочие фрукты, которые способствуют частому мочеиспусканию.

Ранее репродуктолог рассказала о контрацептиве для женщин, снижающем риски развития рака.

 
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