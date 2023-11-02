Ограничение калорий на 12% замедляет старение, выяснили ученые

Ограничение калорий даже на 12% может повысить шансы на здоровое старение за счет уменьшения воспаления. Об этом сообщается в исследовании ученых из Национального института старения (NIA), опубликованном в журнале Aging Cell.

Многие исследования показали, что у животных ограничение калорий без лишения организма необходимых витаминов и минералов замедляет развитие возрастных заболеваний, продлевает жизни, повышает ее качество и стрессоустойчивость. Новое исследование предполагает, что этот эффект распространяется и на людей.

Ученые проанализировали данные пациентов из исследования CALERIE. В нем приняли участие здоровые американцы молодого и среднего возраста без ожирения. Их попросили снизить ежедневное потребление калорий на 25% в течение двух лет. Однако снижение на 12% было максимальным показателем, которого удалось достичь.

Исследователи обнаружили, что такое небольшое ограничение калорий повлияло на людей так же, как и на животных. Например, активировало гены, ответственные за выработку энергии и обмен веществ, одновременно подавив провоспалительные гены. Также изменились регуляция циркадных ритмов и восстановление поврежденных участков ДНК.

Поскольку воспаление и старение тесно связаны, ограничение калорий представляет собой мощный подход к предотвращению воспалительного состояния, которое развивается у многих пожилых людей. Сокращение потребления калорий на 12% вполне осуществимо и может быть очень полезно, заключили авторы.

Кроме того, авторы оригинального исследования CALERIE фазы 2, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Aging, доказали, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2–3%. Также участники эксперимента в среднем потеряли 10% массы тела и почти не набрали вес в следующие два года.

Ранее сообщалось о новом препарате, который помогает уменьшить вес на 21% за 12 недель.