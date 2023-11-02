проект

Найдено лекарство против потери обоняния при ковиде

FHU: противовирусное Энситрелвир эффективно при потере обоняния из-за ковида

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университета здравоохранения Фудзиты (FHU) выяснили, что противовирусное Энситрелвир может вернуть обоняние, утраченное из-за COVID-19. Результаты исследования представлены на IDWeek, собрании специалистов по инфекционным заболеваниям в Бостоне.

Тяжесть и распространенность потери обоняния и вкуса, связанной с COVID-19, сокращаются, но исследования 2022 года показывают, что около 45% пациентов сообщают об этих симптомах. Хотя некоторую эффективность показал противовирусный препарат молнупиравир, он в основном был доступен только для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

В новом исследовании пациенты с легкими и умеренными симптомами COVID-19 принимали 125 или 250 мг энситрелвира либо плацебо. В начале исследования 20% участников сообщили о некоторой степени потери обоняния или вкуса. После трех дней лечения число людей, испытывающих эти симптомы в группах энситрелвира, начало снижаться быстрее по сравнению с группой плацебо. К седьмому дню доля участников с потерей обоняния или вкуса была на 39% ниже в группе, принимавшей 250 мг энсителвира, чем в группе плацебо. Через три недели после начала лечения все участники сообщили об одинаковом улучшении состояния.

Если дальнейшие исследования дадут сопоставимые результаты, новый противовирусный препарат поможет облегчить потерю обоняния и вкуса у людей с коронавирусной болезнью и потенциально предотвратить легкие симптомы затяжного COVID. Кроме того, энситрелвир предназначен не только для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

Ранее кардиологи рассказали, как не навредить сердцу и сосудам при приеме обезболивающих.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий