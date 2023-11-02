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Орнитологи в США решили перестать называть птиц в честь людей

AOS: в США и Канаде переименуют около 80 видов пернатых, названных в честь людей

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Kanachoro/Wikimedia

Американское орнитологическое общество (AOS) объявило о прекращении присвоения птицам названий, связанных с людьми. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

В следующем году AOS начнет переименование около 80 видов птиц, обитающих в США и Канаде.

В число птиц, которые получат новые имена, входят камышевка Вильсона и бекас Вильсона, названные в честь натуралиста XIX века Александра Уилсона. Буревестник Одюбона, морская птица, названная в честь выдающегося американского исследователя природы и художника Джона Джеймса Одюбона, также будет переименован.

В AOS отметили, что не будут рассматривать каждый отдельный случай, а станут действовать по общему принципу.

«В имени заключена сила, а некоторые английские названия птиц связаны с прошлым, которое причиняет вред и сегодня. Каждый, кто любит птиц и заботится о них, должен иметь возможность свободно наслаждаться ими и изучать их», — заявила президент AOS Коллин Хэндел.

Решение о переименовании и отказе от дачи связанных с людьми названий птицам обусловлено фактами из биографии некоторых исследователей, открывших те или иные виды пернатых. В частности, претензии к личности жившего в XVIII-XIX веках Джона Джеймса Одюбона обосновываются тем, что его семья в прошлом владела рабами.

Ранее ученые-медики решили переименовать оспу обезьян из-за расистских ассоциаций.

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