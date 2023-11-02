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Медики рассказали, как защититься от проблем с сердцем из-за обезболивающих

AHA: прием обезболивающих может повысить давление и требует консультации врача

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Ученые из Колумбийского университета выяснили, что 60% пациентов не обсуждают с медицинскими работниками прием безрецептурных обезболивающих, несмотря на способность некоторых препаратов повышать кровяное давление. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Авторы опросили три тысячи американцев в возрасте 18 лет и старше. 61% всех опрошенных не обсуждали с врачом влияние безрецептурных обезболивающих на артериальное давление. 22% искали информацию в Интернете.

Почти 50% принимали лекарства от боли раз в неделю или чаще, в основном эти препараты требовались людям в возрасте 45–54 лет. В этой возрастной группе только 41% пациентов обратились бы к врачу перед началом приема обезболивающего. Родившиеся с 1997 по 2012 год посоветовались бы с врачом о приеме обезболивающего в 30,5% случаев. Это значительно реже, чем любое другое поколение.

Нужно проконсультироваться с медицинским работником (например, врачом, медсестрой или фармацевтом) и обязательно прочитать инструкцию, прежде чем принимать какие-либо безрецептурные лекарства от боли. Это особенно важно для тех, у кого диагностировано высокое кровяное давление. В США повышенным считается кровяное давление 130 на 80 мм рт. ст. или выше, а в большинстве стран Европы —140 на 80 мм рт. ст. или выше. Гипертензия может встречаться даже у молодых людей без выраженных симптомов и значительно повышает риск инсультов и инфарктов. Авторы исследования рекомендовали регулярно проверять давление в домашних условиях.

Ранее ученые выяснили, какое заболевание полости рта повышает риск проблем с сердцем.

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