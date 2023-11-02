проект

Обнаружен новый биомаркер болезни Альцгеймера

Naturе: ускорение метаболизма в митохондриях сигнализирует о болезни Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Ученые из Каролинского института выяснили, что ускорение обмена веществ в митохондриях может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Заболевание характеризуется снижением умственных способностей, скорости мышления, реакции, навыков ориентирования в пространстве.

Исследователи выяснили, что ранним признаком болезни Альцгеймера может быть ускорение метаболизма в митохондриях. Митохондрии — органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. Оказалось, что вслед за повышением скорости обмена веществ в митохондриях мышей последовали изменения, характеризующиеся деградацией синапсов — мест контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. Исследователи предполагают, что такой биомаркер может сигнализировать о начале развития болезни Альцгеймера и у людей.

Ученые отметили, что болезнь Альцгеймера начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов. Исследователи надеются, что отслеживание метаболических изменений в митохондриях получит распространение в качестве метода ранней диагностики этого заболевания. Это позволит пациентам своевременно начать лечение.

Ранее врач назвал неочевидную причину деменции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий