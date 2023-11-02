Обнаружен новый биомаркер болезни Альцгеймера

Ученые из Каролинского института выяснили, что ускорение обмена веществ в митохондриях может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Заболевание характеризуется снижением умственных способностей, скорости мышления, реакции, навыков ориентирования в пространстве.

Исследователи выяснили, что ранним признаком болезни Альцгеймера может быть ускорение метаболизма в митохондриях. Митохондрии — органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. Оказалось, что вслед за повышением скорости обмена веществ в митохондриях мышей последовали изменения, характеризующиеся деградацией синапсов — мест контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. Исследователи предполагают, что такой биомаркер может сигнализировать о начале развития болезни Альцгеймера и у людей.

Ученые отметили, что болезнь Альцгеймера начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов. Исследователи надеются, что отслеживание метаболических изменений в митохондриях получит распространение в качестве метода ранней диагностики этого заболевания. Это позволит пациентам своевременно начать лечение.

Ранее врач назвал неочевидную причину деменции.