Диетолог рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела

Диетолог Ник Фуллер объяснил, что сделать стройнее только талию или ноги с помощью диеты и упражнений невозможно. При попытке сбросить вес жировые отложения будут равномерно уменьшаться на поверхности всего тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач рассказал, что при тренировке определенных мышечных групп жир в этих зонах сжигаться не будет. Это значит, что упражнения для развития мускулатуры рук не гарантируют уменьшение их объемов. В процессе липолиза (преобразования триглицеридов, молекул жиров в крови, в свободные жирные кислоты для последующего поступления в мышцы) жировая прослойка уменьшается на поверхности всего тела.

Кроме того, исследования показывают, что генетика, пол и возраст влияют на то, в каких частях человеческого тела откладывается больше жира. Доктор добавил, что женщины накапливают больше жира, чем мужчины. Это необходимо для поддержания беременности и грудного вскармливания. Если женщина решит ограничить калорийность рациона и начнет тренировки — в первую очередь похудеют лицо, икры и руки. Уменьшение жировых отложений в этих областях не влияет на фертильность.

Также Фуллер предупредил, что эффективность различных таблеток и пищевых добавок для «локального похудения» не доказана. Чтобы стать стройнее, рекомендуется использовать классический метод — перейти на здоровое питание и повысить двигательную активность.

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