Врачи развенчали миф о «мужской менопаузе»

Снижение уровня тестостерона в организме, отсутствие полового влечения, эректильная дисфункция и увеличение веса могут быть не связаны с наступлением андропаузы. Иногда эти симптомы являются последствиями высокого уровня стресса, вредных привычек и неправильного питания. Об этом сообщает Daily Mail.

Андропауза — это состояние, которое связано с уменьшением выработки тестостерона у мужчин с возрастом. Оно может сопровождаться снижением либидо, импотенцией и увеличением массы тела. Тем не менее, эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании объяснили, что эти симптомы зачастую не являются признаками изменения гормонального фона.

Доктор Амр Рахим, андролог из частной британской клиники International Andrology, отметил, что называть андропаузу «мужской менопаузой» неверно. Снижение уровня тестостерона у мужчин происходит постепенно, в течение нескольких лет. При менопаузе у женщин выработка эстрогена снижается стремительно.

Врач добавил, что симптомы мнимой андропаузы на самом деле могут оказаться последствиями вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Репродуктивное здоровье мужчин также может ухудшиться вследствие метаболического синдрома (характеризуется избыточным накоплением жира в организме, повышением уровня сахара в крови, преддиабетом) и обострения некоторых хронических заболеваний. Кроме того, эректильная дисфункция может быть признаком болезней сердца и сосудов.

Доктор Рахим рекомендует не приписывать эти тревожные симптомы внезапно начавшейся андропаузе. Андролог призывает мужчин как можно раньше проконсультироваться с врачом и приступить к лечению.

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