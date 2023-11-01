Биологи узнали правду о динозаврах-падальщиках

Ученые из Портлендского государственного университета (PSU) выяснили, что остатки гигантских динозавров могли быть важным источником пищи для хищников юрского периода. Моделирование показало, что эволюционные приспособления для поедания падали могли значительно способствовать успеху вида. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Плотоядные динозавры жили в экосистемах, богатых как живой добычей, так и падалью. Биологи предположили, что гигантские туши, например, динозавров-завроподов, могли быть основным источником пищи для крупных хищников. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи создали модель — упрощенную виртуальную симуляцию экосистемы динозавров. Она была построена с помощью данных о древней фауне формации Моррисон юрского периода, которая включала крупных хищников аллозавров и гигантских завроподов, служивших добычей.

В модели плотоядным животным (аллозаврам) были присвоены черты, которые улучшали бы их способности к охоте, либо к поеданию падали. Оказалось, что когда количество крупной падали было выше, ее поедание было более выгодно, чем охота. Это позволяет предположить, что хищники в таких экосистемах могли развить специальные черты для лучшего обнаружения туш и их поедания.

«Даже когда хищникам была доступна добыча, на которую можно охотиться, давление естественного отбора благоприятствовало падальщикам, в то время как хищники страдали от более низкой приспособленности. Мы думаем, что аллозавры, вероятно, ждали, пока группа завроподов не пострадает в засушливый сезон, питались их тушами, накапливали жир в своих хвостах, а затем ждали до следующего сезона, чтобы повторить процесс. Это имеет смысл, потому что в одной туше завропода было достаточно калорий, чтобы поддерживать около 25 аллозавров в течение недель или даже месяцев, а завроподы часто были самыми многочисленными динозаврами в окружающей среде», — объяснили ученые.

Авторы подчеркивают, что и модель представляет собой упрощенную абстракцию сложной системы. Поэтому результаты могли быть другими при включении большего количества переменных, например, дополнительных видов динозавров. Однако такой подход может улучшить понимание того, как наличие падали может повлиять на эволюцию хищников.

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