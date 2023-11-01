Названо эффективное средство против артрита большого пальца руки

Ученые из Университетского медицинского центра Роттердама (Erasmus MC) выяснили, что нехирургическое лечение артрита большого пальца руки с помощью ортопедических изделий и упражнений обеспечивает удовлетворительные долгосрочные результаты. Исследование опубликовано в Journal of Bone and Joint Surgery.

Авторы работы проанализировали данные долгосрочного наблюдения за 134 пациентами с остеоартритом большого пальца, которые проходили лечение в восьми специализированных клиниках в период с 2011 по 2015 год. Они носили специальные ортезы и выполняли упражнения под руководством тренера и самостоятельно для укрепления мышц, отвечающих за движение большого пальца.

Наибольшее улучшение отмечалось в первые три месяца активного лечения. 16% пациентов оценили результаты лечения как отличные, 65% — как хорошие или удовлетворительные, 14% — как средние, 5% — как плохие. Большинство пациентов (71%) заявили, что были бы готовы пройти такое же лечение еще раз при аналогичных обстоятельствах. Только 22% пациентов в последующие семь лет пришлось сделать операцию, причем большинству — в первый год после консервативного лечения.

Остеоартрит запястно-пястного сустава большого пальца руки — распространенное заболевание у пожилых людей, вызывающее боль и скованность в основании большого пальца. Согласно современным рекомендациям, сначала пациенту нужно провести консервативное лечение с помощью ортезов, инъекций стероидов, обезболивающих и специальных упражнений. В случае неэффективности этих мер может быть рассмотрено хирургическое вмешательство, но оно связано с высокими затратами, длительным периодом реабилитации и не всегда эффективно. Предыдущие исследования подтвердили краткосрочную эффективность (до одного года) консервативного лечения артрита большого сустава, однако почти не изучались долгосрочные результаты. Полученные данные подтверждают текущие рекомендации.

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