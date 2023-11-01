проект

Названо эффективное средство против артрита большого пальца руки

Erasmus MC: упражнения эффективны для 81% пациентов с артритом большого пальца

close
100%
Depositphotos

Ученые из Университетского медицинского центра Роттердама (Erasmus MC) выяснили, что нехирургическое лечение артрита большого пальца руки с помощью ортопедических изделий и упражнений обеспечивает удовлетворительные долгосрочные результаты. Исследование опубликовано в Journal of Bone and Joint Surgery.

Авторы работы проанализировали данные долгосрочного наблюдения за 134 пациентами с остеоартритом большого пальца, которые проходили лечение в восьми специализированных клиниках в период с 2011 по 2015 год. Они носили специальные ортезы и выполняли упражнения под руководством тренера и самостоятельно для укрепления мышц, отвечающих за движение большого пальца.

Наибольшее улучшение отмечалось в первые три месяца активного лечения. 16% пациентов оценили результаты лечения как отличные, 65% — как хорошие или удовлетворительные, 14% — как средние, 5% — как плохие. Большинство пациентов (71%) заявили, что были бы готовы пройти такое же лечение еще раз при аналогичных обстоятельствах. Только 22% пациентов в последующие семь лет пришлось сделать операцию, причем большинству — в первый год после консервативного лечения.

Остеоартрит запястно-пястного сустава большого пальца руки — распространенное заболевание у пожилых людей, вызывающее боль и скованность в основании большого пальца. Согласно современным рекомендациям, сначала пациенту нужно провести консервативное лечение с помощью ортезов, инъекций стероидов, обезболивающих и специальных упражнений. В случае неэффективности этих мер может быть рассмотрено хирургическое вмешательство, но оно связано с высокими затратами, длительным периодом реабилитации и не всегда эффективно. Предыдущие исследования подтвердили краткосрочную эффективность (до одного года) консервативного лечения артрита большого сустава, однако почти не изучались долгосрочные результаты. Полученные данные подтверждают текущие рекомендации.

Ранее ученые рассказали, кому из курильщиков можно не проверяться на рак легкого.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий